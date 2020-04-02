Минобразования Азербайджана обратилось к населению

Министерство образования Азербайджана обратилось с призывом к населению эффективно проводить время дома, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем вашему вниманию подготовленный министерством в связи с этим видеоролик.