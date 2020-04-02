https://news.day.az/society/1219106.html Минобразования Азербайджана обратилось к населению - ВИДЕО
Минобразования Азербайджана обратилось к населению - ВИДЕО
Министерство образования Азербайджана обратилось с призывом к населению эффективно проводить время дома, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляем вашему вниманию подготовленный министерством в связи с этим видеоролик.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре