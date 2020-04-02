В Азербайджане запретили брать в такси больше двух пассажиров - Официально
"Таксист, подвозящий более двух пассажиров, будет оштрафован".
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев.
По его словам, недопустимо брать в такси 4 человека: "Люди должны держаться на расстоянии при использовании общественного транспорта. Это также относится к такси".
Он также отметил, что рекомендуется дезинфицировать салон автомобиля: "Против нарушающих правила будут приняты соответствующие меры".
Выступая на брифинге Оперативного штаба Кабмина, председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Каримли добавил, что до настоящего времени продезинфицировано около 12 000 автомобилей, функционирующих в качестве такси.
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