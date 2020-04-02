В Азербайджане запретили брать в такси больше двух пассажиров

"Таксист, подвозящий более двух пассажиров, будет оштрафован".

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев.

По его словам, недопустимо брать в такси 4 человека: "Люди должны держаться на расстоянии при использовании общественного транспорта. Это также относится к такси".

Он также отметил, что рекомендуется дезинфицировать салон автомобиля: "Против нарушающих правила будут приняты соответствующие меры".

Выступая на брифинге Оперативного штаба Кабмина, председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Каримли добавил, что до настоящего времени продезинфицировано около 12 000 автомобилей, функционирующих в качестве такси.