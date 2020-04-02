Китай передал Азербайджану помощь для борьбы с коронавирусом

Второго апреля текущего года в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась церемония презентации помощи Китайской Народной Республики в поддержку борьбы с эпидемией коронавируса (COVID-19), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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