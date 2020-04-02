В минувшем году сотни человек получили гражданство Азербайджана

В прошлом году 599 человек получили гражданство Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Кабинета министров по итогам деятельности за 2019 год.

В отчетном году были рассмотрены 1 074 обращения, поступившие от иностранцев и лиц без гражданства, а также от граждан страны, в связи с приемом, восстановлением и прекращением гражданства Азербайджанской Республики.

Из этих обращений 599 были связаны с приобретением гражданства страны, 26 - с восстановлением гражданства Азербайджана и 449 - с вопросами отказа от гражданства страны.