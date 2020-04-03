Некоторым гражданам не надо будет брать SMS-разрешение на выход из дома.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил в эфире Реал ТВ глава пресс-службы Кабинета министров страны Ибрагим Мамедов.

Представитель Кабмина напомнил, что некоторые категории граждан имеют возможность беспрепятственно передвигаться, предъявляя при необходимости служебное удостоверение или справку с работы (список доступен по ссылке).



"Понятно, что зачастую у этих людей крайне ненормированный рабочий график, иногда они, как врачи или полицейские, вынуждены работать круглые сутки. Естетственно, что у них возникают естественные потребности - сходить в магазин за продуктами, в банк или аптеку. Конечно, этим людям нет необходимости получать SMS-разрешение каждый раз, когда они идут в магазин", - заявил Мамедов.

Напомним, что с 00.00 пятого апреля в Азербайджане будут применены новые ограничения, связанные с передвижением граждан в условиях особого карантинного режима. С полным списком этих ограничений можно ознакомиться по ссылке.