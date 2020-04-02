В Азербайджане ограничили передвижение граждан

С полуночи 5 апреля в Азербайджане ужесточаются ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров страны. Отмечается, что с 00:00 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на передвижение людей.

В частности, следующие категории граждан смогут свободно передвигаться при наличии у них при себе служебного удостоверения или справки с места работы:

- сотрудники Администрации Президента Азербайджана и аппарата Кабинента министров;

- депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и сотрудники аппарата Милли Меджлиса;

- руководители центральных и местных органов исполнительной власти, а также их заместители;



- уполномоченный по правам человека (омбудсман) и сотрудники его аппарата;

- руководители и заместители руководителей государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;



- сотрудники МИД Азербайджана;



- сотрудники Министерства сельского хозяйства Азербайджана и подчиняющихся ему структур;

- сотрудники объектов и предприятий государственной или жизненной важности, а также объектов и предприятий, занимающихся круглосуточной деятельностью (список таких организаций будет объявлен);

- сотрудники государственных и частных медицинских учреждений;

- адвокаты и сотрудники правоохранительных, судебных и военных структур;



- сотрудники средств массовой информации;

- сотрудники и местный состав аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств и международных организаций (на основе аккредитационных карт, выданных МИД Азербайджана).



Граждане из указанных ниже категорий смогут свободно передвигаться по улицам после того, как их работодатель заполнит необходимые данные на портале icaze.e-gov.az, скрепив их электронной подписью:



- сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;

- сотрудники частных предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба;

- сотрудники, отвечающие за охрану и информационную безопасность организаций и предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба.



Передвижение волонтеров общественного объединения "ASAN Könüllüləri", общественного объединения "Региональное развитие", студенческой волонтерской организации "Bir" и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана разрешается после того, как данные о них будут внесены в систему портала icaze.e-gov.az.



Всем остальным гражданам разрешается покидать места их проживания в следующих случаях:



- для получения неотложной медицинской помощи;

- для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами;

- для участия в похоронах ближайших родственников;

- для кратковременной прогулки в радиусе 200 метров от места жительства.



Для того, чтобы воспользоваться этими правами и получить разрешение, нужно будет отправить SMS на номер 8103 (SMS бесплатное). В сообщении нужно будет указать одну из цифр (от 1 до 4) в зависимости от того, для чего требуется выйти из дома, а также личные данные:



- цифра 1 - для получения неотложной медицинской помощи. Разрешение выдается на два часа для похода к врачу в рамках своего города или района. Если возникнет необходимость поездки в другой район или город, будет учитываться, что необходимо дополнительное время на дорогу. В этом случае время возвращения пациента домой будет указывать врач и выдавать соответствующую справку. Эту справку при необходимости нужно будет предоставить полицейским;

- цифра 2 - для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами (разрешение выдается на 2 часа один раз в день)

- цифра 3 - для участия в похоронах ближайших родственников;

Личные данные, которые надо указать в SMS:



- для граждан Азербайджана - номер и серия удостоверения личности (например AZE11111111);

- для временно или постоянно проживающих в стране иностранцев, а также лиц без гражданства - серия и номер вида на жительство (например MYI (DYI) 1111111);

- для иностранцев и лиц без гражданства, продливших легальное временное пребывание в стране - серия и номер соответствующего документа (например МОМ 1111111).

НАПРИМЕР: для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами нужно будет отправить SMS с текстом 2 AZE 1111111 на номер 8103.



В ответном сообщении от системы "Электронное правительство" будут содержаться сроки действия разрешения. Человек может покинуть место проживания только после получения положительного ответа от системы. Ответное SMS должно предъявляться сотрудникам полиции по их требованию.

Разрешение не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности жизни и здоровью. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган. В этом случае полиции по требованию следует предъявить документ, подтверждающий вызов в правоохранительные органы или суд.



При возниковении трудностей с отправкой SMS-сообщений или получением ответов от электронного правительства граждане могут обратиться в колл-центр 108 Службы ASAN.



Данные о сотрудниках соответствующих государственных и частных структур можно загрузить на портал icaze.e-gov.az, начиная со 2 апреля.



"Нарушение этих ограничений будет расцениваться как нарушение особого карантинного режима и повлечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. Кроме того, будет серьезно расследоваться каждый случай злоупотребления процедурой получения разрешений, внесение ложной информации и другие подобные действия. Их виновники будут привлекаться к ответственности", - отметили в штабе.

Приложение номер 1

Список объектов государственного значения и жизнеобеспечения, а также непрерывно функционирующих предприятий, сотрудники которых подлежат привлечению к работе в ограниченном числе

1. Открытое акционерное общество "Азерсу"

2. Производственное объединение "Азеригаз"

3. Открытое акционерное общество "Азеришыг"

4. Открытое акционерное общество "Азерэнержи"

5. Открытое акционерное общество "Азеристиликтеджхизат"

6. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ее дочерние и совместные предприятия)

7. Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"

8. Закрытое акционерное общество "АзерГолд"

9. Акционерное общество "Азераграртикинти"

10. Открытое акционерное общество "Азербайджанская промышленная корпорация"

11. Открытое акционерное общество "Азеркосмос"

12. Закрытое акционерное общество "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

13. Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги"

14. Закрытое акционерное общество "Азербайджан Хава Йоллары"

15. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

16. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана

17. Бакинское транспортное агентство

18. Закрытое акционерное общество "Бакинский метрополитен"

19. Закрытое акционерное общество "Бакинский международный морской торговый порт"

20. Государственное морское агентство

21. Государственное агентство гражданской авиации

22. Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод"

23. Предприятия по производству, заготовке и снабжению хлебом и другой продовольственной продукцией

Приложение номер 2

Список государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства юридических лиц публичного права, сотрудникам которых разрешается передвижение после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи:

1. Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

2. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

3. Министерство образования Азербайджанской Республики

4. Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

5. Министерство экономики Азербайджанской Республики

6. Министерство финансов Азербайджанской Республики

7. Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики

8. Министерство энергетики Азербайджанской Республики

9. Министерство культуры Азербайджанской Республики

10. Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики

11. Государственный комитет Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев

12. Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике

13. Государственный комитет Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре

14. Государственный комитет Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

15. Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями

16. Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой

17. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

18. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

19. Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики

20. Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики

21. Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики

22. Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики

23. Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ)

24. Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики

25. Центральный банк Азербайджанской Республики, банки, принадлежащие государству

26. Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики

27. Органы исполнительной власти городов и районов Азербайджанской Республики

28. Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

29. Управление Приморского бульвара Азербайджанской Республики

30. Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики

31. Счетная палата Азербайджанской Республики

32. Ипотечный и кредитный гарантийный фонд Азербайджанской Республики

33. Фонд страхования вкладов Азербайджанской Республики

34. Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики

35. Акционерное общество "Азерконтракт"

36. Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Аграркредит"