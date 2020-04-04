В Азербайджане представлена инструкция о правилах использования системы sms-разрешения

В Азербайджане подготовлена видеоинструкция о правилах использования системы sms-разрешения.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, в видеоинструкции приводится подробная информация о правилах использования системы sms-разрешения.

Day.Az представляет вниманию читателей данную инструкцию: