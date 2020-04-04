https://news.day.az/society/1220014.html В Азербайджане представлена инструкция о правилах использования системы sms-разрешения - ВИДЕО
В Азербайджане представлена инструкция о правилах использования системы sms-разрешения - ВИДЕО
В Азербайджане подготовлена видеоинструкция о правилах использования системы sms-разрешения.
Как сообщили в субботу Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, в видеоинструкции приводится подробная информация о правилах использования системы sms-разрешения.
Day.Az представляет вниманию читателей данную инструкцию:
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