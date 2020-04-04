Азербайджанские военнослужащие получили сотни квартир

В стране продолжаются мероприятия по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих. На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса, возведенного в поселке Говсан Сураханского района.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны, на основании обращения комиссии, созданной указом Президента Ильхама Алиева "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана", с целью обеспечения военнослужащих жильем в комплексе выделено 436 полностью отремонтированных квартир.

Квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, снабжены индивидуальной системой отопления. Внутри комплекса создана вся необходимая инфраструктура. Так, здесь построено школьное здание на 1920 учеников, два детских сада на 90 мест каждый. В комплексе, который создан на территории площадью 20 гектаров, выделен обширный участок для детских площадок, особое внимание уделено озеленению и благоустройству.

Военнослужащие, которым были представлены квартиры и члены их семей выразили глубокую благодарность за оказанную заботу Верховному Главнокомандующему, Первому вице-президенту и руководству министерства обороны Азербайджана.