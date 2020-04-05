Психотерапевт Азиз Мустафаев: В любой ситуации есть свои плюсы, и в карантине их немало

Известный российский врач Евгений Комаровский предрек человечеству массовую депрессию. По его мнению, после завершения карантина жители многих стран впадут в угнетенное состояние из-за возникших трудностей и отсутствия уверенности в завтрашнем дне.

С 5 апреля в Азербайджане введен жесткий режим карантина, необходимый с точки зрения более эффективной борьбы с распространением COVID-19 и недопущения вспышки заболевания на территории страны. Сотни тысяч граждан оказались в вынужденной изоляции. И хотя государство принимает все меры для облегчения их участи, введенные ограничения оказывают угнетающее действие на многих.

Как помочь людям не пасть духом в сложившейся ситуации и бодро пережить жесткий карантин? Об этом мы поговорили с известным в Баку психотерапевтом Азизом Мустафаевым.

"Полностью согласен с доктором Комаровским - после пандемии будет депрессия. Но еще более неприятные явления, которые уже начались, это панические атаки и другие тревожные (невротические) расстройства", - сказал врач.

Легче всего, по его словам, перенести нынешнюю ситуацию интровертам. Они в основном проявляют низкую активность и подстроены под более тихую жизнь. Людям же очень активным, экстравертам, будет посложнее. Но тут важными моментами будет психическая устойчивость человека, состояние его физического и душевного здоровья. Важно иметь конкретный план и рамки действий в условиях вынужденной изоляции, это поможет человеку более подготовленно реагировать на стресс.

"Нужно понять, что депрессия это серьезная болезнь, при которой сильно понижается настроение, человек теряет интерес к ранее интересовавшему его, постоянно или часто ощущает усталость и ряд вторичных симптомов, которые как правило продолжаются минимум две недели. Не путать депрессию с хандрой, которая ожидает многих из-за карантина. Чтобы хандра не перешла в депрессию, нужно, повторю, следить за физической активностью, режимом питания и сна и интеллектуальными нагрузками. Идеальное сочетание это совмещение духовных, физических и интеллектуальных методов - медитации, йоги, музыки, мотивационных книг, роликов и фильмов, тренировок, которые возможны в рамках квартиры", - отметил наш собеседник.

По словам психотерапевта, чтобы не впасть в угнетенное состояние, нужно сначала разложить ситуацию на то, что от нас зависит, и то, на что мы никак не можем повлиять, и сконцентрироваться на том, что в наших силах. Особенно важно в период вынужденной изоляции поддерживать режим и физическое состояние.

"В любой ситуации можно найти свои плюсы. Как не странно это звучит, но в нынешней ситуации они тоже есть. Мы получили возможность переосмыслить свою жизнь и, находясь в вынужденном простое, заняться планированием на посткарантинный период. В трудные моменты к психотерапевтам обращаются за некой мантрой, которая помогла бы избежать депрессии или вывести из нее. Для той ситуации, в которой все мы оказались сегодня из-за пандемии коронавируса, никакой мантры посоветовать не могу, но могу дать совет, который обязательно поможет: по мере возможности, будьте интеллектуально и физически активны, поддерживайте общение с родными и близкими, благо, к нашим услугам Интернет. И главное - старайтесь поменьше получать информации из непроверенных источников, если хотите поддержать психологический настрой", - сказал Азиз Мустафаев.

От себя добавим, что карантин не вечен, как и пандемия. Сто лет назад ожидалось, что человечество вымрет от "испанки", но этого не произошло. COVID-19 тоже в конце концов сойдет на нет, и все мы вернемся к нормальной жизни. Надо только потерпеть еще пару недель, сохранять бодрость духа и присущий нашему народу оптимизм, верить государству и, как советует психотерапевт, поменьше негатива из непроверенных источников.

Лейла Таривердиева