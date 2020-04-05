Во время пожара в Баку женщина бросилась с балкона и разбилась

Как мы уже сообщали ранее, сегодня в многоэтажном жилом здании на улице Сулеймана Везирова 17 в Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Стало известно, что во время пожара жительница дома - Лейла Манафова, 1955 года рождения, бросилась с балкона, передает Day.Az со ссылкой на BakuPost.az.

В результате падения женщина получила тяжелые травмы. Л.Манафову госпитализировали, но врачи не сумели ее спасти.

Отметим, что пожар в здании был потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.