https://news.day.az/society/1220249.html Во время пожара в Баку женщина бросилась с балкона и разбилась
Во время пожара в Баку женщина бросилась с балкона и разбилась
Как мы уже сообщали ранее, сегодня в многоэтажном жилом здании на улице Сулеймана Везирова 17 в Хатаинском районе Баку произошел пожар.
Стало известно, что во время пожара жительница дома - Лейла Манафова, 1955 года рождения, бросилась с балкона, передает Day.Az со ссылкой на BakuPost.az.
В результате падения женщина получила тяжелые травмы. Л.Манафову госпитализировали, но врачи не сумели ее спасти.
Отметим, что пожар в здании был потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.
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