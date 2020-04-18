В Гёйчае арестованы граждане, нарушившие особый карантинный режим

В Гёйчае арестованы двое граждан, нарушившие особой карантинный режим, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел Шекинской региональной группы.

По данным источника, в целях обеспечения установленных норм карантинного режима, действующего на всей территории Азербайджана, сотрудниками полиции Гёйчайского района продолжаются мероприятия по выявлению лиц, нарушающих требования установленных правил.

При исполнении служебных обязательств сотрудниками полиции был выявлен житель города Гёйчай, вышедший из дома без специального разрешения, - Руслан Халилов. Данный гражданин игнорировал законные требования и предупреждения полиции, вследствие чего был задержан и доставлен в отделение полиции. В отношении него составлен административный протокол, и по решению районного суда он был арестован.

На въездном/выездном пункте, созданном на территории Гёйчая, при попытке его пересечения без разрешения был задержан другой житель города Гёйчай Бахтияр Ахмедов. В отношении него также составлен административный протокол и по решению районного суда он был арестован.