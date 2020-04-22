https://news.day.az/society/1226691.html В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
В Низаминском районе Баку столкнулись автомобили "Opel" и "ВАЗ".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Службы спасения особого риска, прибывшие на место происшествия, извлекли из деформированного автомобиля "ВАЗ" тела двух человек.
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