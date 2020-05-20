Граждан Азербайджана больше не будут штрафовать за неинформирование о принятии другого гражданства

Гражданин Азербайджана, принявших гражданство другой страны, не будет привлекаться к ответственности, если не сообщит об этом в Миграционную службу.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.

По его словам, в соответствии с этим законом, по принятии другого гражданства гражданин Азербайджана в течение одного месяца должен проинформировать об этом Миграционную службу или посольство страны за рубежом: "В связи с этим есть законопроект, принятый в парламенте по инициативе Президента. Согласно законодательству, в случае неинформирования в отношении этого лица предусматривалась уголовная ответственность. Но по новому закону эта мера упраздняется".