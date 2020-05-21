После смягчения карантинных мер воздух стал грязнее

После смягчения карантинных мер увеличилось загрязнение воздуха.

Как сообщает Day.Az об этом заявила сегодня на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров директор Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в течение марта, апреля и мая были проведены мониторинги и наблюдалась положительная динамика.

"По сравнению с мартом загрязнение воздуха сократилось на 45-50 процентов. А в мае, после смягчающих мер во время карантина, загрязнение усилилось. Так, загрязнение в этом месяце по сравнению с апрелем выше на 30-35 процентов".