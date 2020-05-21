https://news.day.az/society/1237395.html После смягчения карантинных мер воздух стал грязнее
После смягчения карантинных мер воздух стал грязнее
После смягчения карантинных мер увеличилось загрязнение воздуха.
Как сообщает Day.Az об этом заявила сегодня на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров директор Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, в течение марта, апреля и мая были проведены мониторинги и наблюдалась положительная динамика.
"По сравнению с мартом загрязнение воздуха сократилось на 45-50 процентов. А в мае, после смягчающих мер во время карантина, загрязнение усилилось. Так, загрязнение в этом месяце по сравнению с апрелем выше на 30-35 процентов".
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