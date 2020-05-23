Государство заплатит за обучение около 7 тыс студентов

В Азербайджане для оплаты расходов за обучение государством регистрацию прошли около 7 тыс студентов из социально уязвимых групп.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что с 21 мая в пользование сдан портал - http://e-telebe.edu.az - система оплаты за обучение этих студентов: "Информация, которая введена некоторыми из них, не полноценна. Наши предварительные подсчеты показывают, что этой возможностью воспользуются порядка 20 тыс студентов. Для этого правительством выделено 40 млн манатов".

Напомним, что для оплаты расходов за обучение студентов из социально уязвимых семей со стороны государства предусмотрены 40 млн манатов компенсации. Исполнительными структурами являются минобразования и минфин. Данное решение должно быть исполнено в 2020 году.