В Баку иномарка врезалась в мебельный магазин

В Насиминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az, двигавшийся по улице Гусейна Сеидзаде автомобиль марки "Nissan", потеряв управление, врезался в мебельный магазин.

Пострадавших нет. Однако автомобиль был сильно деформирован.

На место ДТП были привлечены сотрудники дорожной полиции.

По факту проводится расследование.