https://news.day.az/society/1238106.html В Баку иномарка врезалась в мебельный магазин - ФОТО
В Баку иномарка врезалась в мебельный магазин - ФОТО
В Насиминском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az, двигавшийся по улице Гусейна Сеидзаде автомобиль марки "Nissan", потеряв управление, врезался в мебельный магазин.
Пострадавших нет. Однако автомобиль был сильно деформирован.
На место ДТП были привлечены сотрудники дорожной полиции.
По факту проводится расследование.
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