Что будет с Хаджем в этом году?

В Азербайджане возобновление приема документов для совершения Хаджа (паломничества) зависит от решения Саудовской Аравии, от которой пока не поступало конкретного заявления.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В Управлении также сказали, что из-за приостановления паломничества в Мекку в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия пока никакой информации им не отправляла.

До введения карантинного режима в Азербайджане для совершения Хаджа обратились более 250 человек.

После того, как с 24 марта в Азербайджане стал применяться карантинный режим из-за пандемии коронавируса, документы для совершения паломничества не принимаются.

Ранее документы стали приниматься с 27 января.

Отметим, что паломничество стоит 4 490 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 4 285 долларов. Цена выросла в связи с ростом цен на гостиничные услуги и введением визовых сборов.