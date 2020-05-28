Задержаны организаторы собачьих боев в Азербайджане

Несколько дней назад в социальных сетях были распространены видеозаписи с собачьими боями, организованными неизвестными лицами.

Как передает Day.Az, сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Зейни Гусейнов сообщил АПА, что вопрос немедленно взят под контроль МВД, ведется расследование:

"В результате неотложных мер, проведенных сотрудниками полиции, установлены личности каждого из 6 человек, запечатленных в этих видеозаписях. 4 из них - жители Баку Руфат Бадалов, Гусейн Алиев, Мурад Штаев и житель Губадлинского района Метлеб Алиев, в настоящее время проживающий в Сумгайыте.

Принимаются меры по определению ответственности за совершенное ими деяние, и в зависимости от его результата будет дана правовая оценка. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию еще двух человек".

Также установлено, что видеозаписи, распространенные соцсетях, были сделаны в сентябре 2019 года на территории Абшеронского района.