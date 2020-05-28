https://news.day.az/society/1239108.html Некоторых пассажиров не будут пускать в автобусы в Баку - новый запрет - ВИДЕО
Некоторых пассажиров не будут пускать в автобусы в Баку - новый запрет - ВИДЕО
Лица, которые не пользуются защитными масками в общественном транспорте Баку, не будут допущены в автобус.
Как передает Day.Az, об этом "ATV Xəbər" сообщил официальный представитель Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
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