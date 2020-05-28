Некоторых пассажиров не будут пускать в автобусы в Баку

Лица, которые не пользуются защитными масками в общественном транспорте Баку, не будут допущены в автобус.

Как передает Day.Az, об этом "ATV Xəbər" сообщил официальный представитель Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.