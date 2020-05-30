В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведен 4 661 тест на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 30-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 294 264 теста.