Известно количество поощрительных мест для учителей в Азербайджане

В этом году поощрительные меры будут применены по 4 455 (Н) вакантным местам учителей, представленным на конкурс по смене места работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана.

На 2020-2021 учебный год по 30% (2295 мест) из 7 539 вакантных мест будут применяться поощрительные меры H1, по 29% (2160 мест) - поощрительные меры H2.

По азербайджанскому сектору 2 267 из 6 680 вакантных мест - это поощрительные места H1, 2 138 - поощрительные места H2.

По русскому сектору 28 из 809 вакантных мест - поощрительные места H1, 22 - поощрительные места H2.

Отметим, что школы, в которых применяются поощрительные меры H1, находятся в 20 км от райцентра, а школы, в которых применяются поощрительные меры H2 - на расстоянии более 20 км от райцентра.

В зависимости от этого расстояния для учителей применяются некоторые льготы.

Молодым специалистам, работающим в учреждении, где применяются поощрительные меры, не разрешается менять место работы до завершения предусмотренного срока.

В особых случаях минобразования в индивидуальном порядке рассматривает вопрос, если представлены копии подтверждающих документов.

Если место работы учителей, которых касаются поощрительные меры, меняется по собственному желанию, то дополнительные льготы и стимулирующие меры для них приостанавливаются.