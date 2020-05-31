https://news.day.az/society/1239941.html В Баку автомобиль протаранил известный магазин - ФОТО - ВИДЕО
В Баку автомобиль протаранил известный магазин - ФОТО - ВИДЕО
В Баку автомобиль протаранил известный магазин.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел сегодня днем в филиале магазина Soliton на улице Мухаммеда Хади. Водитель автомобиля марки Opel с номерным знаком 99 HC 885 не справился с управлением и выехал с дороги, разбив стекло придорожного магазина.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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