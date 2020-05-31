В Баку автомобиль протаранил известный магазин

В Баку автомобиль протаранил известный магазин.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел сегодня днем в филиале магазина Soliton на улице Мухаммеда Хади. Водитель автомобиля марки Opel с номерным знаком 99 HC 885 не справился с управлением и выехал с дороги, разбив стекло придорожного магазина.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.