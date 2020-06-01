Этих абитуриентов не допустят до экзаменов

Каждый, кто участвует в экзамене, должен приходить в медицинской маске. Масками должны пользоваться и родители, сопровождающие абитуриентов на экзамен.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

По ее словам, будут проведены определенные процедуры в связи со входом в здание, где будет проходить экзамен, для чего с завтрашнего дня планируется трансляция видеороликов: "До начала экзамена сначала будет измеряться температура абитуриента, и те, у кого она будет высокой, на экзамен допускаться не будут".