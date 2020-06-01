"Отделение реанимации уже заполнено, нет ни одного свободного места"

Ослабление карантинных мер в Азербайджане в последние дни привело к увеличению числа зараженных. Суточный лимит превышает 200, а число критически больных пациентов увеличилось во много раз. Большинство из них находятся в реанимации, многие продолжают жить при помощи аппаратов ИВЛ.

Как сообщает Day.Az, Real TV подготовил репортаж о ситуации в отделениях интенсивной терапии нескольких больниц.

Судя по репортажу, отделения интенсивной терапии в столичных больницах уже заполнены. Наряду с лечением, пациенты, находящиеся в критическом состоянии, питаются благодаря помощи врачей, так как обострение состояния лишило их свободы передвижения.

Доктор Рашад Гулиев отметил, что принимать пациентов негде: "Число пациентов постоянно растет, мы лечим пациентов в усиленном режиме. Отделение реанимации уже заполнено, нет ни одного места".