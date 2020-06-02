https://news.day.az/society/1240760.html Будут учреждены стипендиальные программы для образования подростков из малообеспеченных семей
Будут учреждены стипендиальные программы для образования подростков из малообеспеченных семей
Будут учреждены стипендиальные программы для поддержки возможностей образования для подростков из малообеспеченных семей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло свое отражение в утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева "Стратегии Азербайджанской Республики в связи с детьми на 2020-2030 годы".
В документе отмечается, что должно быть обеспечено поощрение сотрудничества государственного и негосударственного секторов с целью учреждения стипендиальных программ в поддержку образования подростков из малообеспеченных семей.
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