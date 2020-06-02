Будут учреждены стипендиальные программы для образования подростков из малообеспеченных семей

Будут учреждены стипендиальные программы для поддержки возможностей образования для подростков из малообеспеченных семей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло свое отражение в утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева "Стратегии Азербайджанской Республики в связи с детьми на 2020-2030 годы".

В документе отмечается, что должно быть обеспечено поощрение сотрудничества государственного и негосударственного секторов с целью учреждения стипендиальных программ в поддержку образования подростков из малообеспеченных семей.