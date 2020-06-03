Как выглядит недавно открывшийся Deniz Mall

На этой неделе начал свою работу Deniz Mall - один из крупнейших торговых центров в Азербайджане и на Кавказе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Торговый центр, построенный в архитектурном стиле Сиднейского оперного театра, является крупнейшим торговым центром в Азербайджане.

В связи с пандемией коронавируса руководство торгового центра просит посетителей соблюдать правила карантина, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Следует отметить, что решением Оперативного штаба при Кабинете Министров деятельность кинотеатров и развлекательных центров, расположенных в торговых центрах, была приостановлена, а магазины и рестораны открыты.