https://news.day.az/society/1240824.html Как выглядит недавно открывшийся Deniz Mall - ФОТО - ВИДЕО
Как выглядит недавно открывшийся Deniz Mall - ФОТО - ВИДЕО
На этой неделе начал свою работу Deniz Mall - один из крупнейших торговых центров в Азербайджане и на Кавказе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Торговый центр, построенный в архитектурном стиле Сиднейского оперного театра, является крупнейшим торговым центром в Азербайджане.
В связи с пандемией коронавируса руководство торгового центра просит посетителей соблюдать правила карантина, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.
Следует отметить, что решением Оперативного штаба при Кабинете Министров деятельность кинотеатров и развлекательных центров, расположенных в торговых центрах, была приостановлена, а магазины и рестораны открыты.
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