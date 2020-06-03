Торговые центры не будут работать в выходные

Планируется полное закрытие торговых центров в выходные.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, в связи с этим граждане могут закупить продукты на два дня.

Он также отметил, что в эти дни будет разрешено выходить на улицу, получив СМС-разрешение.

"Однако порядок получения будет отличаться от прежнего. То есть выходить на улицу будет разрешено только в связи с состоянием здоровья. Также предусматривается полностью запретить движение общественного и частного транспорта", - добавил Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB добавил, что могут быть сделаны предложения по сокращению рабочих часов в пятницу.