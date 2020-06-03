Рамин Байрамлы: Если будут соблюдаться правила, ограничений может и не быть

Возможно, если люди будут соблюдать правила, мы можем не вводить ограничения в конце следующих недель.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, несмотря на то, что ранее обсуждались следующие смягчения, в текущих условиях это невозможно.

"Мы очень хотим, чтобы граждане соблюдали инструкции, чтобы мы в скором времени вернулись к обычной жизни", - сказал Рамин Байрамлы.