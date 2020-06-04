Разрешение на выход из дома нужно будет получать в полиции

Для получения разрешения на покидание жилья в случае опасности или для участия в похоронах нужно будет получить его, позвонив на горячую линию 102 - службу управления служебными частями МВД.

Как передает Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров о мерах жесткого карантинного режима, который вступит в силу с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране.

Отмечается, что сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено будет работать на выходных, смогут покидать свои дома, если их работодатели внесут необходимые данные в портал электронных разрешений icaze.e-gov.az.