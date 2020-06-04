https://news.day.az/society/1241356.html В автобусах в Баку заработали кондиционеры
В автобусах в Баку заработали кондиционеры
Бакинское транспортное агентство (БТА) дало поручение о включении кондиционеров в столичных транспортных автобусах.
Об этом в четверг сообщил Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев, передает Day.Az.
"Несмотря на то, что летний сезон стартует с 15 июня, дано поручение о включении системы кондиционирования в пассажирских автобусах регулярных маршрутов столицы. Об этом решении, которое было принято для удобства пассажиров, проинформированы все перевозчики. Уже с сегодняшнего дня поэтапно во всех столичных автобусах включается система кондиционирования", - сказал он.
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