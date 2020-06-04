Слухи о выдаче поддельных справок о смерти от COVID-19 - полная ложь

Распространяются слухи о выдаче поддельных справок о смерти от коронавируса.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он подчеркнул, что это полностью ложная информация.

"Мы расследовали эти данные. Согласно слухам, эти справки якобы выдаются работниками скорой медицинской помощи. Однако, следует учитывать, что диагностика COVİD-19 - не такая простая процедура", - уточнил Байрамлы.