Нет необходимости в использовании школ в качестве больниц

"У нас достаточное количество коек, открываются модульные больницы. Поэтому нет необходимости использовать школы в качестве больниц".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы сказал, что больницы полностью оснащены аппаратами ИВЛ.