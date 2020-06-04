https://news.day.az/society/1241443.html Нет необходимости в использовании школ в качестве больниц - TƏBİB
Нет необходимости в использовании школ в качестве больниц - TƏBİB
"У нас достаточное количество коек, открываются модульные больницы. Поэтому нет необходимости использовать школы в качестве больниц".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы сказал, что больницы полностью оснащены аппаратами ИВЛ.
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