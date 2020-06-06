В ряде городов Азербайджана запрещено движение общественного транспорта и автомобилей

С 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе приостанавливается деятельность во всех сферах работ, услуг, в том числе торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением движения автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных, скорой медицинской помощи и служебных автомобилей органов (учреждений) и организаций, деятельность которых разрешена).

Как сообщается Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Согласно решению, запрет в силе до 06:00 8 июня