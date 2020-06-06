Имеющие разрешение могут ездить на работу на велосипеде

Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено работать на выходных, также не могут пользоваться личными транспортными средствами.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана Кямран Алиев на телепередаче "Xəzər aktual".

Он так объяснил причину данного решения: "В период предыдущих запретов мы увидели, что люди, имена которых внесены в портал электронных разрешений, пользовались личными транспортными средствами. Они почти весь день были на городских дорогах, и всякий раз, когда их останавливали, они говорили, что едут по работе. Но посмотрев на адреса, становилось очевидно, что они не соответствовали ни месту работы, ни месту жительства. Поэтому данный шаг был предпринят для предотвращения подобных случаев".

"Люди, работа которых находится рядом с домом и у которых есть разрешение, могут воспользоваться велосипедом, либо идти пешком", - заявил Кямран Алиев.