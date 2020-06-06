https://news.day.az/society/1241957.html Усиленную дезинфекцию улиц и проспектов проведут завтра в Баку
Завтра на главных улицах, проспектах, дорогах и в поселках Баку в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы.
Усиленную дезинфекцию улиц и проспектов проведут завтра в Баку
Завтра на главных улицах, проспектах, дорогах и в поселках Баку в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы.
Как сообщили Day.Az в коммунальных структурах столицы, дезинфекционные работы будут проводиться утром 7 июня.
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