Усиленную дезинфекцию улиц и проспектов проведут завтра в Баку

Завтра на главных улицах, проспектах, дорогах и в поселках Баку в очередной раз будут проведены усиленные дезинфекционные работы.

Как сообщили Day.Az в коммунальных структурах столицы, дезинфекционные работы будут проводиться утром 7 июня.