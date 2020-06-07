Генпрокуратура об убийстве в Сумгайыте

Распространена официальная информация в связи с убийством в Сумгайыте.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании информации об обнаружении 6 июня в 21.00 в парке на территории 10-го микрорайона тела жителя Сумгайыта Гасымова Зохраба Вели оглы (1989 г.р.) с колото-резаными ранами, а также смерти в больнице скорой помощи жителя Сумгайыта Рагимова Намига Тахир оглы (1989 г.р.) от ран, полученных в результате применения холодного оружия, сотрудники городской прокуратуры и полиции совместно с экспертами осмотрели место происшествия и тела погибших.

С места происшествия изъяты два ножа и другие предметы, проведены неотложные процессуальные действия.

По факту в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы, опрошены свидетели происшествия.

Было выявлено, что 6 июня около 20.00 на территории парка в 10-ом микрорайоне Сумгайыта Н.Рагимов во время личной ссоры ранил ножом Т.Гасымова в спину, а его брату Зохрабу нанес ножевые ранения в область легких. В свою очередь З.Гасымов нанес ножевое ранение Н.Рагимову в область сердца. Несмотря на госпитализацию Т.Гасымова и Н.Рагимова, их спасти не удалось.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.