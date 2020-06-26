Для I, V и IX классов азербайджанских школ подготовят новые учебники

В этом году для I, V и IX классов общеобразовательных заведений будут усовершенствованы и изготовлены новые учебники, сообщили в пятницу в минобразования в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В министерстве отметили, что некоторые учебники для учащихся V класса в этом году впервые будут предоставлены в пользование учащихся. Для I классов в этом году будут переизданы учебники по азербайджанскому языку (язык преподавания), математике, азербайджанскому языку (государственный язык), английскому языку (Happy Campers), музыке, технологии и познанию жизни.

Кроме того, учебники по азербайджанскому языку (язык преподавания) и математике в этом году впервые будут состоять из двух частей: одна - для первой четверти, другая - для второй.

Будут выпущены новые учебники по музыке и технологии, до этого преподавание этих предметов велось по методическим пособиям для учителей.

Для V классов тоже заново изготовлены и будут изданы учебники по азербайджанскому языку (государственный язык), русскому языку (основной иностранный язык), русскому языку (второй иностранный язык), английскому языку (основной иностранный язык), английскому языку (второй иностранный язык) и физическому воспитанию.

Учебники для пятиклассников по русскому языку (второй иностранный язык), английскому языку (второй иностранный язык) и физическому воспитанию впервые составлены в этом году.