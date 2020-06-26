Судья Бакинского апелляционного суда скончался от коронавируса

Судья Бакинского апелляционного суда скончался от коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 55-летний Мамедов Намиг Эйуб оглы скончался в Астаринской центральной больнице, где проходил лечение от коронавируса.

Данный факт подтвердили АПА в суде.