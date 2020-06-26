https://news.day.az/society/1248164.html Судья Бакинского апелляционного суда скончался от коронавируса
Судья Бакинского апелляционного суда скончался от коронавируса
Судья Бакинского апелляционного суда скончался от коронавируса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 55-летний Мамедов Намиг Эйуб оглы скончался в Астаринской центральной больнице, где проходил лечение от коронавируса.
Данный факт подтвердили АПА в суде.
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