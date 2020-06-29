https://news.day.az/society/1248784.html В Баку строятся новые школы - ФОТО
В Баку строятся новые школы - ФОТО
В столице строятся 7 новых школ.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщили в Управлении образования города Баку.
Две школы полностью снесены и на их месте строятся новые школы, на территории других двух школ снесены старые корпуса и строятся новые.
Кроме того, ведется строительство дополнительного корпуса одной школы.
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