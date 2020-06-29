В Баку строятся новые школы

В столице строятся 7 новых школ.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщили в Управлении образования города Баку.

Две школы полностью снесены и на их месте строятся новые школы, на территории других двух школ снесены старые корпуса и строятся новые.

Кроме того, ведется строительство дополнительного корпуса одной школы.