Азербайджан против коронавируса

Многие, наверное, помнят ту безобразную сцену в метро, когда, так сказать, возмущенные граждане вытолкали из вагона полицейских. Большинство пассажиров были без масок и в случае проверки могли быть оштрафованы. Граждане по-быстрому решили проблему и на какое-то время стали героями соцсетей, где их многие поддерживали и виртуально хлопали по плечам, мол, молодцы, настоящие мужики.

Интересно, сколько пассажиров того вагона, набитого до отказа никак не защищенными от инфекции людьми, оказались потом в коронавирусных клиниках?

Обычный бакинский автобус. Утро, народ едет на работу. На дверях автобуса крупно указано "без масок вход воспрещен". Тем не менее, немалая часть едущих - без масок и безо всяких угрызений совести. Водитель никак не реагирует на входящих нарушителей порядка, да он и сам без маски. Хорошо, что в связи с действием карантина пассажиров немного и можно хотя бы отойти от потенциальной угрозы подальше.

Едешь и думаешь: что еще должно произойти, чтобы эти парни, та девушка, тот старик на переднем сидении осознали свою ответственность перед обществом? Каждый день умирают люди. Каждый день приходят плохие новости из больниц. И все равно кто-то продолжает отмахиваться от проблемы. Списывать безответственность на неинформированность нельзя - о пандемии говорят, пишут, вещают повсюду. Салон того же автобуса облеплен просветительскими плакатами, на которых все четко и ясно прописано.

На начальном этапе пандемии большинство оправдывалось отсутствием масок в аптеках. Да, весной действительно были проблемы, но сегодня они решены. Медицинские маски можно приобрести во всех аптеках, а во многих - даже в неограниченном количестве. Стоят они копейки и доступны каждому.

Те, кто принципиально отказываются носить маски, объясняют это своеобразно. Одни утверждают, что никакой пандемии нет, другие поминают недобрым словом масонов (порой даже не представляя, о чем речь), третьи размахивают мнением каких-то врачей из ютуба о якобы бесполезности масок против коронавируса.

Тут, как говорится, без комментариев. Порой начинаешь сомневаться, что при пандемии опаснее - вирус или человеческая глупость.

На не имеющих представления о гражданской ответственности лиц не влияет и повышение штрафов за неношение масок. Раньше штраф для физических лиц составлял 50 манатов, теперь же - 100 манатов. Возможно, те, кто без маски залезает в автобус (в метро это сложнее, потому что очень строгий полицейский контроль) или толкается в очереди в супермаркете, не читали новостей. Или же рассчитывают сбежать от патруля, либо еще как-то вывернуться.

А видели, как наши граждане соблюдают дистанцию в очередях? Тот, кто пытается ее соблюдать, доходит до кассы последним, потому что остальные думают, что он просто так в сторонке стоит, и проходят без очереди.

Одним словом, ситуация с пониманием в обществе таких элементарных вещей, как необходимость носить маску и мыть руки, не внушает оптимизма. А тем временем, растет статистика заражений, стало больше смертей, в больницах не хватает мест, не хватает врачей, элементарно, не хватает машин скорой помощи. Потому что кто-то не верит в пандемию или просто считает ниже своего достоинства соблюдать меры.

По работе приходится общаться с врачами - и каждый их рассказ - это повод ужаснуться. Не обо всем, что рассказывают медики коронавирусных больниц, можно писать, не обо всем, что происходит в "красных зонах", врачам можно рассказывать. Эти люди в стрессе, на их глазах каждый день умирают в мучениях пациенты, которых не удается спасти. После того, как все это закончится, самим врачам потребуется длительная психологическая реабилитация, потому что такое не забывается.

Ситуация настолько сложная, тяжелых больных так много, что легко переносящие инфекцию теперь будут лечиться дома. В идеале так и должно быть, но при условии полной сознательности и ответственности граждан. Контроль контролем, но если граждане никак не могут осознать жизненную необходимость элементарного ношения маски, есть ли гарантия, что бессимптомные, то есть хорошо себя чувствующие носители вируса будут строго соблюдать самоизоляцию, а не бегать по улицам, распространяя заразу? Глядя на количество безмасочных пассажиров бакинского общественного транспорта, как-то в этом сомневаешься.

Уже ни для кого не секрет, что нынешняя сложная эпидемическая ситуация в стране вызвана несознательностью граждан. И если бы страдали только сами пропагандисты "мирового заговора", но страдают окружающие их люди, страдаем все мы. Пока большая часть населения не осознает, что меры личной защиты необходимы, статистика не упадет. А активная заболеваемость - это продолжение карантина, закрытие границ, выход на улицу на 2 часа, недоступность моря, стресс для экономики и многое другое.

А самое главное - безответственность сограждан - это опасность для всех нас, постоянная, каждую минуту. А для кого-то эта опасность может быть и смертельной...

Султан Керим