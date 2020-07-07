В Азербайджане до сегодняшнего дня проведено 529 875 тестов на коронавирус

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 529 875 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки проведено 7 102 теста на коронавирус.