В Азербайджане начался прием учеников в первый класс русского сектора

Сегодня начался выбор школ по приему в первый класс детей, успешно прошедших собеседование по оценке устных речевых способностей по секторам общеобразовательных заведений, преподавание в которых ведется на иностранных языках, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление образования города Баку.

Родители или законный представитель ребенка, посредством "личного электронного кабинета", могут разместить запрос о выборе учебного заведения, соответствующего регистрации по месту жительства.

Родители, чьи дети не прошли собеседование, могут обращаться о приеме в азербайджанский сектор.

Отметим, что прием учеников в первые классы общеобразовательных учреждений проводится посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az

В Управлении отметили, что в первую очередь в школу будут приняты дети прописанные на территории, где находится выбранная школа, а также дети, чьи родители или законный представитель работает в этой школе, чьи брат или сестра уже учатся в этой школе.

В случае наличия свободных мест в ряде школ родители могут записаться в очередь для размещения запроса.

Для оперативного выяснения вопросов, связанных с выбором школы, родители могут использовать опцию "связь" в своем "личном кабинете" или позвонить в рабочие дни по номерам Whatsapp (+994 55 892-27-51; +994 55 892-63-90; +994 55 892-95-89), а также в информационный центр управления (+994 012 599-12-22).

Напомним, что прием в первый класс общеобразовательных школ осуществляется в электронном порядке посредством системы www.mektebeqebul.edu.az.