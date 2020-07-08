Распространены видеокадры операции по разоблачению руководителя госоркестра

Распространены видеокадры операции, проведенной по разоблачению художественного руководителя Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов при Министерстве культуры Лютфи Гадирова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лютфи Гадиров, задержанный в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, признался в содеянном.

Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.