https://news.day.az/society/1251833.html Распространены видеокадры операции по разоблачению руководителя госоркестра - ВИДЕО
Распространены видеокадры операции по разоблачению руководителя госоркестра - ВИДЕО
Распространены видеокадры операции, проведенной по разоблачению художественного руководителя Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов при Министерстве культуры Лютфи Гадирова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Лютфи Гадиров, задержанный в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, признался в содеянном.
Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
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