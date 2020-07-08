Изменилось расписание экспресс-автобусов

Деятельность экспресс-маршрутов, работа которых восстановилась с применением строгого карантинного режима, ежедневно контролируется.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в течение дня анализируется ситуация с ежедневным пассажиропотоком, более востребованными направлениями, а также изменением потребности. Количество автобусов, интервал движения и общий график работы также определяются в соответствии с полученными результатами.

В результате такого анализа, проведенного за последние два-три дня, расписание автобусов на экспресс-маршрутах было изменено в соответствии с потребностями пассажиров.

Согласно изменению, с 9 июля автобусы на экспресс-маршрутах начнут работать с 06:30 утра. Согласно новому расписанию, автобусы на экспресс-маршрутах будут работать до 21:00.

Целью является удовлетворение потребностей пассажиров утром и вечером, обеспечение комфортной и своевременной доставки пассажиров на адрес.