https://news.day.az/society/1252058.html Арестованы водители, незаконно доставлявшие пассажиров в Баку - ФОТО
Арестованы водители, незаконно доставлявшие пассажиров в Баку - ФОТО
Арестованы водители, незаконно доставлявшие пассажиров из районов в Баку.
Как сообщает Day.Az, таксисты - житель Агдашского района Ниджат Гусейнов и житель Габалинского района Азиз Агакишиев незаконно отвозили пассажиров из Баку в районы и обратно.
Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции и отделения полиции Гобу Абшеронского района задержали обоих водителей.
Собранные материалы направлены в Абшеронский районный суд.
Водителям назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток.
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