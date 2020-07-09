Арестованы водители, незаконно доставлявшие пассажиров в Баку

Арестованы водители, незаконно доставлявшие пассажиров из районов в Баку. 

Как сообщает Day.Az, таксисты - житель Агдашского района Ниджат Гусейнов и житель Габалинского района Азиз Агакишиев незаконно отвозили пассажиров из Баку в районы и обратно. 

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции и отделения полиции Гобу Абшеронского района задержали обоих водителей.

Собранные материалы направлены в Абшеронский районный суд.

Водителям назначено наказание в виде ареста сроком на 15 суток. 