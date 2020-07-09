Семь сотрудников İTV заразились коронавирусом

У сотрудников İTV с подозрением на заражение коронавирусом были взяты анализы, результаты тестов 7 человек оказались положительными.

Об этом, как передает Day.Az, АПА сообщила глава отдела по связям с общественностью İTV Айнура Асимгызы.

По ее словам, два сотрудника, у которых в июне был диагностирован COVID-19, прошли лечение в больнице и уже выписаны: "В настоящее время 3 других сотрудников проходят лечение в домашних условиях, а один - в больнице. Также отметим, что в Общественной телевизионной и радиовещательной компании со дня объявления пандемии принимаются усиленные защитные меры. В соответствии с инструкциями Оперативного штаба в административном здании компании регулярно проводится дезинфекция, входящие в здание проходят термоскрининг, сотрудники обеспечиваются специальными дезинфицирующими средствами и защитными масками", - отметила А.Асимгызы.