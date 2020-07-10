В Баку вновь установили карантинные посты

В Баку возобновилась работа карантинных постов.

Как передает Day.Az, с сегодняшнего утра усилен контроль за движением автомобилей на некоторых дорогах столицы. На карантинных постах сотрудники дорожной полиции проверяют разрешения водителей и пассажиров. Тех, кому запрещено покидать дом, не пропускают через пост.

Начиная с утра, на городских паркингах, супермаркетах и ​​улицах усилен контроль за пешеходами. Сообщается, что дороги и улицы будут контролироваться также по субботам и воскресеньям.

Как сообщил начальник управления по связям с общественностью Государственной дорожной полиции, полковник Кямран Алиев, при необходимости будут восстановлены карантинные посты по субботам и воскресеньям в зонах, где введен жесткий карантин.

"При необходимости посты будут установлены заново. В противном случае будет достаточно работы одних только маршрутных постов. Все это шаги, предпринятые для обеспечения безопасности населения и для предотвращения распространения вируса COVID-19", - сказал он.