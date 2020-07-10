В этом году в Азербайджане произошло извержение 4 вулканов

"В этом году в Азербайджане прогнозировалось извержение шести вулканов, из них произошло извержение лишь четырех".

Как передает Day.Az, об этом АПА сказал руководитель отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

Он отметил, что пока нет информации об извержении двух вулканов: "В настоящее время в связи с карантином мы не работаем. В Гобустане много вулканов. Возможно, там произошло извержение. Не может быть, чтобы с начала года извержения не было. Но какие именно вулканы и где они находятся, у нас нет информации. Обычно летом мы организовываем экспедицию. Поскольку вулканы находятся далеко от населенных пунктов, мы получаем информацию о некоторых из них уже во время экспедиции. В этом году в связи с пандемией экспедиции не было. Информация об извержении вулкана со стороны населения также не поступало. После того, как карантин завершится, организуем экспедицию".