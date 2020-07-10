Хикмет Гаджиев: Я также пользуюсь общественным транспортом, могу показать проездную карту

Я также пользуюсь общественным транспортом, могу показать проездную карту.

Как сообщает Day.Az, об этом во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы журналистов об ограничениях в общественном транспорте и закрытии метро.

"В автобусах наблюдается некоторая плотность. Поэтому Бакинскому транспортному агентству было поручено увеличить число автобусов, в том числе, экспресс-маршрутов. Число автобусов уточняется. Во избежание плотности граждан применяются различные часы работы. Частному сектору также было предложено изменить время начала рабочего дня", - сказал Гаджиев.

В свою очередь заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева отметила, что метро имеет свои особенности.

"Закрытие метро связано с числом случаев заражения. Поэтому деятельность метрополитена была приостановлена. Определенные меры были предприняты и в связи с деятельностью автобусов", - добавила она.