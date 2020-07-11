За короткое время была проделана большая работа по борьбе с пандемией. Она началась в конце февраля, и одно из первых, что мы сделали - это налаживание сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и международными экспертами.

Об этом сказала руководитель департамента TƏBİB Фирангиз Алиева в передаче Hədəf азербайджанского телевидения (AzTV), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ф.Алиева отметила, что мировой опыт, полученный за это короткое время, свидетельствует, что специального лечения коронавируса нет, мы проводим регулярные вебинары и консультации с различными международными экспертами:

"Мы посещаем наши больницы с коронавирусными больными, и наблюдая за процессом лечения, смогли убедиться, что борьба с коронавирусом - очень сложный процесс и борьбу наших врачей с коронавирусом невозможно выразить словами. Работа проделанная за короткое время по расширению технической базы больниц, по ввозу в страну лекарств, которые очень трудно найти в современном мире, техническое обеспечение, за все это мы благодарны руководству страны".